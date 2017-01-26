中国外管局官员称个人购汇政策不变 着力防范跨境资本流动风险

路透北京1月26日 - 中国国家外汇管理局经常项目管理司司长孙天琦近日称，2017年个人购汇政策没变化、额度没调整；2017年经常项目外汇管理思路重在防范跨境资本流动风险，同时促进贸易便利化，服务实体经济。

中国外汇网周四援引对孙天琦的采访称，今年经常项目外汇管理思路，首先是密切关注国内外经济金融形势和外汇收支形势变化，跟踪监测易引起外汇资金异常流动风险的重点业务，防范跨境资本流动风险；同时继续促进贸易便利化，服务实体经济。

此外，需进一步优化完善系统建设，推进部门间监管合作，提升事中、事后管理成效；四是指导和督促银行加强真实性、合规性审核，严厉打击违规违法活动，维护外汇市场的健康、稳定、有序运行。

“ 一直以来，经常项目管理始终坚持便利化和均衡监管原则，将保障交易真实合规、促进贸易便利化和维护国际收支平衡作为工作重点。这一原则不会因为形势变化而改变，改革不会倒退。”孙天琦称。

他并表示，外管局改进个人外汇信息申报管理的措施，只是强化了个人购汇信息的真实完整申报，强调了银行真实性、合规性审核责任，个人外汇管理政策没有变化，个人结售汇年度便利化额度也没有调整。便利化额度内的结售汇凭有效身份证件就可办理；超过便利化额度的，提供有交易额的真实性证明材料办理，不存在任何障碍。

“市场主体可以放心，办理经常项目外汇收支业务，只要交易是真实合法的，便利依旧。”他称。

不过，外管局加大了对外汇使用的真实性审核。存在虚假申报、骗汇、欺诈、违规使用和非法转移外汇资金等违规违法行为的个人，将被列入“关注名单”，在未来一定时期内限制或者禁止购汇，并纳入其个人信用记录，同时，针对其违法违规情节，分别依法给予行政处罚、反洗钱调查、移送司法机关等处理。

另外，对于诸如存在资金流与货物流严重不匹配情况、从事虚假贸易等违规违法行为的企业，进行分类降级处理，在贸易外汇收支单证审核、业务类型、结算方式等方面实施严格监管：B类企业贸易外汇收支由银行实施电子数据核查，C类企业贸易外汇收支，须经外汇局逐笔登记后办理。

对于查实有违规违法行为的企业，外汇局还将视情况予以行政处罚，或进行反洗钱调查，或移送司法机关处理等。（完）