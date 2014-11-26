外管局：10月国际服务贸易逆差缩至172亿美元 旅游占比续降

路透北京11月26日 - 中国国家外汇管理局周三公布，10月国际收支口径的国际服务贸易逆差收窄至172亿美元，结束此前连续四个月的增势；其中旅游差额占比续降至42.4%。1-10月累计逆差1,341亿美元，其中逾六成仍由旅游差额贡献。

外管局网站新闻稿显示，10月国际服务贸易收入123亿美元，服务贸易支出295亿美元；1-10月，国际服务贸易收入累计1,703亿美元，服务贸易支出累计3,044亿美元。

数据并显示，10月国际服务贸易逆差中，旅游贡献率仍最多，但占比续降至42.4%；8月和9月旅游差额的占比则分别为58%和47.9%。

而其它商业服务亦连续第三个月录得逆差，为49亿美元，在国际服务贸易逆差占比达28.5%，超过运输差额的25.6%；其它商业服务1-10月累计则为顺差57亿美元。

得益于美国和新兴市场需求改善，中国10月出口增速略降但仍保持双位数；而内需低迷以及大宗商品价格下跌导致进口增速相对较低。当月贸易顺差同比扩大46%至454.1亿美元。

为打击跨境贸易套利，央行主导的人民币贬值自2月底开始启动，4月则达到此轮贬值的高潮，人民币兑美元CNY=CFXS并在当月底创出18个月的盘中新低至6.2676，此后一路震荡上行，截止目前，年内贬值幅度已由逾3%缩窄至1%左右。

外管局自今年起公布国际收支口径的月度服务贸易差额数据，指居民与非居民之间发生的服务贸易交易，此前服务贸易数据包含在国际收支平衡表中按季编制并公布。（完）

更多细节，请点选外管局网站：here

(发稿 倪蔚丹；审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。