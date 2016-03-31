中国外管局报告：结构性因素拖累下全球贸易冬天将延续

路透北京3月31日 - 中国国家外汇管理局周四发布2015年中国国际收支报告，以专栏形式指出，未来全球贸易有可能随着经济转好出现一定程度的周期性回暖，但结构性因素拖累下很难重返2008年国际金融危机前的黄金增长期，全球贸易的冬天还将延续。

以下为该篇专栏的全文（图表省略）：

全球贸易呈现趋势性放缓。2012-2014年间，全球贸易总量平均每年下降0.6%，远低于1992-2007年间高达9%的年均增长率。2015年8月，全球贸易总量同比下跌13.5%，创2008年国际金融危机以来最大跌幅。通过按价格和规模对出口下降原因进行分解可发现，近期贸易大幅下挫主要受原油价格暴跌、大宗商品熊市以及美元走强等价格因素影响，但趋势性放缓则体现为量价双双走低。

贸易放缓是周期性和结构性因素共同作用的结果。一方面，全球贸易放缓在一定程度上可归咎于金融危机后经济增长持续疲弱。金融危机前,全球经济在2002-2007年间平均增速为4.7%，而2012-2014年间平均增速仅为3.4%。但另一方面，贸易的趋势性放缓背后是贸易对经济增长弹性的下降。我们借鉴国际货币基金组织和世界银行的方法，将贸易增长分离为经济增长相关的周期性因素和贸易对经济增长的弹性这一结构性因素。通过分析可发现，贸易对经济增长的弹性在2000年之后、尤其是金融危机后期出现了显着下降。20世纪90年代，经济每增长1%，贸易增加2.5%，而 2004-2013年，经济每增长1%，贸易仅增加1.7%。

贸易结构性放缓的原因之一是全球价值链分工模式有所改变。20世纪 90年代信息技术革命使得全球范围内更深层次的劳动分工成为可能，全球价值链分工模式发展迅速，推动贸易大幅上升。但当前全球价值链深化的步伐已经放慢。一方面是发达国家积极推动“再工业化”。金融危机后，发达国家对其产业“空心化”现象严重、制造业竞争力下降进行反思，纷纷推出促进本国制造业发展的产业政策。而自动化和工业机器人的推广运用，弥补了发达国家人力成本高的短板，也推动了再工业化计划。另一方面，中国等发展中国家加入全球分工的一次性推动作用在递减。90年代，中国、前苏联等国家开放市场、加入世界贸易组织或区域性自由贸易协定，促进了全球价值链的发展。但是随着中国等发展中国家对外开放的程度加深，这一一次性因素的刺激作用开始衰退。同时，一些国家正在实施从出口主导到内需拉动的经济战略转型，逐渐改变以加工贸易为主的经济产业结构，也将不可避免地对出口的结构和规模产生影响。

贸易结构性放缓的原因之二是贸易自由化的促进作用下降。一是贸易保护主义有所抬头。据世界贸易组织统计，自2008年起，各国累计推出限制性贸易政策1360项，其中仅不足四分之一被撤回。世界银行的临时性贸易壁垒数据库也表明贸易壁垒近期有所上升。二是区域贸易协定一定程度上侵蚀了多边贸易体制。由于区域贸易协定内部有悖于多边贸易体制所倡导的非歧视原则，其优惠政策并不给予区域外的非成员国家，原来从非成员国进口成本低的产品可能改为从成员国进口成本较高的产品，产生“贸易转移”，导致非成员国家丧失了本应获得的贸易和投资机会，资源得不到最优配臵。三是关税进一步下调的空间有限。据世界银行统计，世界平均关税税率自1997年的10.8%持续降低至2010年的6.18%，但在2012年却出现了小幅反弹。

总体来看，全球经济中短期内难以重现危机前高增长，全球价值链分工转变和贸易自由化放缓等结构性因素短期难以改变，未来全球贸易有可能随着经济转好出现一定程度的周期性回暖，但结构性因素拖累下很难重返2008年国际金融危机前的黄金增长期，全球贸易的冬天还将延续。 （完）