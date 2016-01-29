去年6月末对外证券投资资产（不含储备资产）2,868亿美元--中国外管局

外管局网站新闻稿显示，分国别看，投资前五位的国家/地区是美国、中国香港、开曼群岛、英国和日本，投资金额分别为1,167亿美元、495亿美元、163亿美元、130亿美元和124亿美元。这是中国首次公布对外证券投资资产分国别数据。

此次公布的中国对外证券投资资产数据按照CPIS要求及其表式进行编制，口径与国际投资头寸表中对外资产下的证券投资子项目一致，但分类数据更详细，进一步细分了国别，且其中的债券投资又区分长期和短期。（完）