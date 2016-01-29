去年6月末对外证券投资资产（不含储备资产）2,868亿美元--中国外管局

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透北京1月29日 - 中国国家外汇管理局周五公布，2015年6月末中国对外证券投资资产（不含储备资产）2,868亿美元，其中股权类投资1,778亿美元，债券类投资1,091亿美元。
外管局网站新闻稿显示，分国别看，投资前五位的国家/地区是美国、中国香港、开曼群岛、英国和日本，投资金额分别为1,167亿美元、495亿美元、163亿美元、130亿美元和124亿美元。这是中国首次公布对外证券投资资产分国别数据。
此次公布的中国对外证券投资资产数据按照CPIS要求及其表式进行编制，口径与国际投资头寸表中对外资产下的证券投资子项目一致，但分类数据更详细，进一步细分了国别，且其中的债券投资又区分长期和短期。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)