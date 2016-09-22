外管局称希望中概股回归是按照实需原则 防止以套利为目的

路透北京9月22日 - 中国国家外汇管理局资本项目管理司司长郭松周四称，中资概念股一窝蜂的回归对中国企业的海外形象有影响，希望中概股回归是按照实需的原则，并防止以套利为目的。

他在外管局新闻发布会上并称，外管局支持真实合理的海外并购，也希望维持国际收支的平衡。

“外汇局支持真实合理的海外并购，希望有能力有条件的企业做海外并购，而不是为了政绩或面子做‘蛇吞象’的大规模并购行为。”郭松说。

外管局管理检查司司长张生会则指出，对于外汇领域违法违规行为，外管局一直保持高压态势，而真实性审核一直是打击外汇领域违法违规的着力点，希望银行的从业人员加强真实性审核和展业行为。

外管局综合司（政策法规司）副司长徐卫刚强调，未来将继续兼顾便利化和防风险，继续出台措施，促进贸易投资便利化水平提升，并将加强资本流动的统计分析。

针对有媒体称证监会指导要求海外上市中概股回归国内上市时，需确保交易估值不超过预估利润20倍的消息，证监会月初回应称，目前该项工作仍在继续推进，在相关政策明确前，证监会对该类企业回归A股市场的相关规定及政策没有任何变化。

此前，已有多起中概股回归案例出现，例如分众传媒(002027.SZ)以457亿元人民币估值借壳七喜控股，巨人网络借壳世纪游轮(002558.SZ)、如家酒店拟借壳首旅酒店(600258.SS)等，部分案例尚在等待监管层审核同意后实施。据初步统计，除五家已完成回归的中概股外，另外还有约30家中概股尚在回归路上。（完）