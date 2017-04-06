外管局称当前中国外汇市场形势较稳定 跨境资金流动趋向平衡

路透上海4月6日 - 新华社周三晚间报导援引国家外汇管理局局长潘功胜的话称，当前，中国外汇市场形势比较稳定，跨境资金流动趋向平衡。未来，中国跨境收支具有良好的稳健基础。

在当日召开的外商投资企业座谈会上，潘功胜对索尼、宝马、戴姆勒、壳牌等多家外商投资企业代表表示，建立稳定、良性的外汇市场，符合监管部门和市场主体的共同利益，也需要各方共同努力。

他强调，当前中国外汇管理工作基于两个基本点，坚持改革开放，进一步提升跨境贸易和投资的便利化水平，更好地服务企业、服务实体经济；同时切实防范跨境资本流动风险，依法加强外汇市场监管，维护一个健康、稳定、良性的外汇市场秩序，为改革开放发展营造良好的市场环境。

日前，国家外汇管理局发布通知，自5月1日起，在全国范围内向银行开放报关电子信息，在不改变现有企业业务办理手续的同时，为银行提供贸易真实性信息查询渠道，既利于企业便捷办理业务，又有利于银行提升金融服务电子化水平，加强风险管理，提高运行效率。（完）