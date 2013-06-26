外管局首次公布非居民人民币存款

人民币收跌至两周新低 习特会前市场谨慎趋势性走势难现
路透北京/上海4月5日 - 人民币兑美元即期周三收贬至两周新低，为连续第五日下跌，实际有效波动相对狭窄。交易员称，中美元首会晤在即，自营机构操作明显谨慎，实需客盘逢低购汇，但对市场压力并不大，短期汇价料难现趋势性走势，呈区间波动走势。
路透北京6月26日 - 中国国家外汇管理局周三首次公布非居民人民币存款的季度数据。2013年一季度末，非居民人民币存款余额10,012.47亿元，其中非居民个人人民币存款余额4,933.30亿元。
外管局网站称，为进一步提高外汇统计数据透明度，将自2013年起按季度公布非居民人民币存款数据。
根据外管局定义，非居民人民币存款是指境内银行类金融机构和中央银行吸收的非居民人民币存款；非居民相对于中国居民而言，后者包括在中国境内居留一年以上的自然人、中国短期出国人员、在中国境内依法成立的企业事业法人及境外法人的驻华机构等。（完）
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(发稿 李然; 审校 曾祥进)
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路透北京4月5日 - 中国最大汽车企业--上海汽车集团股份有限公司周三公告称，2016年公司实现净利润320.09亿元人民币，同比增长7.43%，公司经营业绩再创新纪录。公司实现营业总收入7,564.16亿元，同比增长12.82%。
据新闻稿，有别于传统的均衡基金倾向于维持相对固定的资产类别比例，新基金可投资其总资产净值10%至50%于股票证券，以及投资其总资产净值50%至90%的资本增长。