版本:
中国
中国财经 | 2013年 6月 26日 星期三 18:41 BJT

外管局首次公布非居民人民币存款

路透北京6月26日 - 中国国家外汇管理局周三首次公布非居民人民币存款的季度数据。2013年一季度末，非居民人民币存款余额10,012.47亿元，其中非居民个人人民币存款余额4,933.30亿元。

外管局网站称，为进一步提高外汇统计数据透明度，将自2013年起按季度公布非居民人民币存款数据。

根据外管局定义，非居民人民币存款是指境内银行类金融机构和中央银行吸收的非居民人民币存款；非居民相对于中国居民而言，后者包括在中国境内居留一年以上的自然人、中国短期出国人员、在中国境内依法成立的企业事业法人及境外法人的驻华机构等。（完）

参看详情请点选（here

(发稿 李然; 审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐