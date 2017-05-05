外管局称将提升贸易投资便利化服务一带一路 “打开的窗户”不会关上

路透北京5月5日 - 中国国家外管局副局长潘功胜近日称，中国外汇管理将保持稳中求进，坚持市场运作，“打开的窗户”不会再关上，继续提升贸易投资便利化水平，进一步开放和便利境内资本市场、债券市场和外汇市场，优化外汇储备资金运用，加强对外沟通合作，继续服务“一带一路”建设。

他在中国金融杂志撰文称，将支持和推动金融市场的双向开放，进一步提升跨境贸易和投资的便利化水平，服务实体经济，支持有能力、有条件的企业开展真实合规的对外投资活动；同时，也将坚持防范跨境资本流动风险，防止跨境资本无序流动对宏观经济和金融稳定带来冲击，维护外汇市场稳定。

“深化外汇管理体制改革，不断提升贸易投资便利化水平，用好国际国内两个市场两种资源，为‘一带一路’营造良性、健康、稳定的外汇市场环境。”他称。

他指出，近年来外管局通过全面实施外汇管理改革、促进体投资贸易合作、深化资金融通、优化外汇储备运用等方式，为“一带一路”营造了良好的政策环境，拓宽了资金渠道和贸易领域，未来将继续服务“一带一路”建设。

未来，外管局将继续提升贸易投资便利化水平，拓展贸易投资领域，不断提升市场主体利用国际国内两个市场、两种资源的效率和质量。深化投融资联动体系，进一步研究实施互利互惠政策。欢迎各国企业来华投资，鼓励本国企业参与沿线国家基础设施建设和产业投资，促进“一带一路”互联互通。

坚持开放合作，进一步开放和便利境内资本市场、债券市场和外汇市场。按照既有利于眼前，平衡外汇市场供求关系，又有利于长远，推动金融市场对外开放的原则，审慎有序推动资本项目可兑换。

扩大债券市场对外开放水平，便利境外机构进入中国债券市场发行和投资债券，为“一带一路”拓宽资金来源；同时，完善汇率形成机制，增强汇率弹性，丰富外汇市场风险对冲工具，创建更加友好便利的制度环境，满足境外投资者管理汇率风险的需要。

潘功胜指出，“一带一路”建设要遵循市场规律和国际通行规则，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用和各类企业的主体作用，同时要发挥好政府的作用，构建跨境资本流动的宏观审慎管理与微观市场监管体系，防范跨境资本异常流动风险，为“一带一路”营造健康、稳定、良性外汇市场秩序。

同时，外管局将继续优化外汇储备资金运用，通过以股权为主的多种市场化方式，投资于“一带一路”基础设施、资源开发、产业合作、金融合作等领域，促进中国与沿线国家共同发展、共同繁荣。

最后，坚持政策互通，加强协调配合。积极推动与“一带一路”沿线国家和地区的政策沟通，加强市场基础设施的互联互通与跨境合作，加强与境外投资者的沟通交流，进一步增强外汇市场透明度。（完）