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中国财经 | 2016年 3月 4日 星期五 13:00 BJT

离岸市场发展主要依靠市场力量 政府并不主导--中国外管局长

路透北京3月4日 - 中国央行副行长、外管局局长潘功胜周五称，离岸人民币市场的发展主要依靠市场的力量，央行不过是为其创造合适的环境；政府并不主导市场，政府的作用是为市场繁荣制定适当的政策。

证券时报网站援引同时作为全国政协委员的潘功胜指出，当前人民币离岸市场不止香港一个，香港市场的规模大一点，伦敦、新加坡也有一定规模。（完）

(发稿 李文科; 审校 张喜良)

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