中国外管局报告：未来境外刷卡支出仍将保持增长 去年购物消费占比最大

路透北京3月31日 - 中国国家外汇管理局周四发布2015年中国国际收支报告，其中关于居民境外刷卡支出的分析称，未来随着居民收入持续增长，以及对外开放步伐的加快，对境外刷卡的拉动作用可能会更加强劲，居民境外刷卡支出仍将保持较快增长。

该专栏援引数据称，2015年居民购物消费836亿美元，占境外刷卡支出总额的63%，购物是境外刷卡支出主流；提现需求位居其次，当年居民境外刷卡提现231亿美元，占境外刷卡支出总额的17%。

以下为该篇名为《2015年我国居民境外刷卡支出分析》的专栏全文（图表省略）：

国家外汇管理局（以下简称“外汇局”）涉外银行卡统计数据显示，2015年我国居民境外刷卡支出1330亿美元，主要集中于周边国家／地区以及主要发达国家。其中在中国香港、中国澳门和中国台湾的支出合计占45%，日本、韩国、泰国、俄罗斯、印尼占比合计为23%，美国、法国占比合计为12%。

购物是境外刷卡支出主流。从境外刷卡交易的类型看，购物消费占比最大。2015年购物消费836亿美元，占境外刷卡支出总额的63%，并主要集中在中国香港（26%）、中国澳门（18%）、美国（8%）、日本（8%）、韩国、俄罗斯、法国、泰国、中国台湾和意大利十个国家／地区。前十位国家／地区购物消费集中度为 83%。

提现需求位居其次，集中在中国香港、中国澳门、中国台湾及日韩等周边国家／地区。排在第二位的交易类型是提现。2015年我国居民境外刷卡提现231亿美元，占境外刷卡支出总额的17%。前十位国家／地区提现集中度为90%。

其中中国香港、中国澳门提现支出98亿美元，占42%；中国台湾提现39亿美元，占 17%；日本提现27亿美元，占12%；韩国提现14亿美元，占6%。针对2015年7月份以来部分银联卡持卡人在境外频繁、大额提现等异常现象，外汇局于2015年9月30日发文规范境外提取现钞额度管理。自10月份开始，境外刷卡提现逐步下降，占比由9月份的21%下降到12月份的 13%，居民跨境刷卡支出逐步回归正常消费需求。

住宿、餐饮、交通、教育及其他服务刷卡支出占20%。2015年我国居民境外刷卡住宿消费支出60亿美元，占总支出的5%；境外当地交通消费支出36亿美元，占3%；餐饮消费支出26亿美元，占2%；教育留学消费支出19亿美元，占1%；其他服务支出123亿美元，占9%。

蓬勃的出境旅游、留学、海外购物大潮是境外刷卡支出的强有力支撑，拉动其加速增长。一是在我国经济实力逐渐增强、居民收入持续增长和过去几年人民币汇率不断走强的带动下，居民境外实际购买力提高，境外旅游、留学需求日益旺盛。

二是随着对外开放步伐加快，居民出境留学旅游签证办理更加便捷，不少周边国家／地区纷纷推出免签或落地签政策；同时，外汇局加大改革力度，大幅简化购付汇手续，支持通过银行卡和第三方支付机构进行境外消费，保证持卡人偿还境外消费的用汇需求，居民出境更加便捷。

三是国外商品凭借较高的品牌知名度、相对较低的价格、优质的商品质量和个性化功能定位吸引国内中高端收入者境外消费，再加上国内银行不断改进境外刷卡服务，境外购物消费持续强劲。

未来，上述支撑因素的拉动作用可能会更加强劲，我国居民境外刷卡支出仍将保持较快增长，并由此带动旅行支出进一步增长。（完）