中国外管局报告：个人结售汇逆差成为平衡中国外汇供求的重要因素

路透上海2月25日 -中国国家外汇管理局周二发布2013年中国跨境资金流动监测报告，其中的专栏文章称，个人结售汇逆差成为平衡中国外汇供求的重要因素。近年来中国个人结售汇规模逐步上升，体现了中国经济社会以及个人加快融入全球化的结果。

同时，个人结售汇差额由顺差转为逆差并不断扩大，这也符合综合国力提升、居民收入提高和消费需求释放的总体趋势，而且有利于促进国际收支平衡，未来也将继续成为影响外汇供求的重要力量。

以下为题为《个人结售汇逆差成为平衡我国外汇供求的重要因素》的专栏文章全文：

近年来，我国个人（含居民和非居民，下同）结售汇规模逐步上升，体现了我国经济社会以及个人加快融入全球化的结果。同时，个人结售汇差额由顺差转为逆差并不断扩大，这也符合我国综合国力提升、居民收入提高和消费需求释放的总体趋势，而且有利于促进国际收支平衡，未来也将继续成为影响外汇供求的重要力量。主要特点如下：

一是我国个人结售汇规模快速增长，境内居民的主体地位更加明显。2006-2013年，个人结售汇总量由926亿美元攀升至2,980亿美元，年均增长18%。其中，居民个人结售汇规模占比由2006年的77%上升至2013年的91%。

二是自2012年起个人结售汇差额由顺转逆，个人售汇增长十分突出。2009年以来，个人售汇年均增长35%，个人结汇保持相对稳定，使得个人结售汇顺差从2008年的高位863亿美元逐年回落并转为逆差。2013年，个人售汇较2012年增长35%，个人结汇仅增长1%，结售汇逆差932亿美元，较2012年扩大 1.25倍。其中，居民个人结售汇逆差增长91%，非居民个人结售汇顺差略降6%。

三是个人旅游项下结售汇已连续7年逆差，并主导了个人结售汇逆差格局。个人旅游项目包括个人跨境从事商务、探亲、留学、观光、就医、朝觐等活动的外汇收入结汇和支出售汇。随着我国居民个人旅游购汇的持续大幅增长，2007年起个人旅游项下结售汇开始呈现逆差并逐年扩大，2013年达到1,492亿美元，较上年增长45%。其中，个人在服务贸易中通过银行卡的购汇（旅游用途为主）大幅增加，2013年该项下结售汇逆差689亿美元，增长34%。

四是职工报酬和赡家款一直是最主要的个人结售汇顺差项目，近两年规模有所下降。职工报酬是指在境外工作的我国居民个人的外汇收入结汇和在我国境内工作的非居民个人的外汇支出售汇。赡家款是指我国居民个人接受境外亲属提供的赡养收入结汇，以及向境外亲属提供的赡养费用售汇。2011年，我国居民个人职工报酬和赡家款项下结汇达到历史高位后逐年回落，导致2012年和2013年该项目个人结售汇顺差分别下降27%和9%。

我国个人结售汇差额的格局反映了个人涉外行为的当前特征及变化。一方面，职工报酬和赡家款持续顺差，说明我国境外务工人员较多、华人华侨规模较大，此类资金存在流入和结汇的客观需要，但也不排除在人民币升值预期下，一些外汇资金可能通过此方式进入境内投资。另一方面，旅游项目逆差迅速上升，体现了我国居民收入持续增加、人民币购买力不断增强、跨境交流更加便利、消费观念逐步改变、消费需求进一步升级等因素的综合影响。当然，其中也可能存在个人借道投资境外股票、房地产等市场的潜在投资需求。(完)

欲览报告全文，请点击外管局网站链接：(here)

(发稿 丁琦；审校 张喜良)

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