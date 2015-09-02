中国外管局：试点跨国公司外债比例自律管理 结汇资金可用于还贷

路透北京9月2日 - 中国国家外汇管理局周三称，试点跨国公司成员企业借用外债实行比例自律管理，主办企业可全部或部分集中成员企业外债额度；外债结汇资金可依法用于偿还人民币贷款、股权投资等。

刊登在外管局网站的《跨国公司外汇资金集中运营管理规定（试行）》通知并称，境内银行通过国际外汇资金主账户吸收的存款，可在不超过前六个月日均存款余额的50%（含）额度内境内运用；在纳入银行结售汇头寸管理前提下，允许账户内资金一定比例内结售汇。