中国外管局：QFII额度实行相对统一管理 放宽产品间额度调剂

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海12月8日 - 中国国家外汇管理局周一稍晚颁布新规 ，对合格境外机构投资者（QFII）投资额度实行相对统一管理，放宽产品之间额度调剂。
此次颁布的合格境外机构投资者额度管理的新指引显示，QFII额度分为开放式基金额度、其他产品或资金额度两类，QFII机构可根据业务需要，向外管局提出这两类额度的申请。开放式基金额度可在多只开放式基金产品之间共享。
开放式基金额度与其他产品或资金额度相互调剂的，QFII机构应通过托管行向国家外汇管理局提交《QFII投资额度调剂备案表》，经外汇局确认同意后可调剂使用额度。
在投资本金汇入汇出方面，若QFII机构需延期汇入投资本金的，应在本金汇入期满前10个工作日，通过托管行向外汇局提交相应表格，经外汇局确认同意后可延期一次、最长六个月。QFII其他产品或资金需汇出本金的，应通过托管行向外汇局提交申请，经外汇局确认同意后，由托管行审核办理汇出。
已取得QFII额度的机构，在发布后一个月内，对已取得的投资额度进行梳理，按照开放式基金额度、其他产品或资金额度进行分类，填写相关表格向外管局备案。
截止11月底，已有277家QFII合计获批790.99亿美元的投资额度。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)