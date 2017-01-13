中国外管局称严厉打击违规违法行为 所谓“外汇管制”消息不实

路透北京1月13日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日个别媒体发布所谓“外汇管制”的不实消息误导舆论，扰乱外汇市场正常运行秩序。外汇管理部门积极支持贸易投资便利化，严厉打击外汇市场违规违法行为。

外管局的官方微博并称，商业银行办理外汇业务应切实履行展业原则，加强真实性合规性审核，引导市场主体合理使用资金，共同维护外汇市场稳定。

受中国央行窗口指导消息影响，CNH流动性紧张忧虑再升，离岸人民币拆借利率周五明显回升，Hibor(香港银行同业拆息)也同步上扬，汇率则较上日持稳。目前，CNH隔夜拆借利率为3%/6%，较昨日大涨1.2个百分点。

昨日午后，市场便传出中国央行近日再度对各家银行进行窗口指导，强调人民币跨境流入流出的收付比例不能超过1:1，即人民币的跨境流动不能出现负头寸，市场甚至传出有受罚银行的比例限定在1:0.8。相关内容还包括：没有达到上述标准的银行，必须暂停办理居民端的跨境人民币支出业务，待分行收付比例压缩到位后，再另行通知。（完）