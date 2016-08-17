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中国财经 | 2016年 8月 17日 星期三 10:30 BJT

媒体报导“QDII额度遭冻结”为不实新闻 现有额度仍可用--外管局

路透北京8月17日 - 中国国家外管局微博周三称，QDII业务运行正常，近日部分媒体报导“QDII额度遭冻结”为不实新闻。

外管局并指出，目前QDII（合格境内机构投资者）900亿美元总额度已基本发放完毕，符合规定的机构现有额度仍可继续使用。（完）

(发稿 李文科; 审校 乔艳红)

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