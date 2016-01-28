中国外管局称未对外企在华利润汇回设限 此前媒体相关报导不实

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透北京1月28日 - 中国国家外管局官方微博周四称，外汇局未对外资企业在华利润汇回设限，有媒体称“中国将限制外企在华盈利汇回”的消息不属实，外汇局相关政策无任何变化。
外管局微博并指出，目前，已按规定办理外汇登记的外资企业汇出利润，由银行按规定对与本次利润汇出相关的董事会利润分配决议、税务备案表等材料进行真实性合规性审核后即可办理。
华尔街日报中文网此前报导援引直接了解相关情况的人士透露，中国政府采取的最新举措包括：限制在华外资公司将利润汇回所属国家的能力，收紧在港银行发放贷款的人民币资金池，以及禁止人民币基金进行海外投资。这些举措大多没有公布。（完）
(发稿 李文科; 审校 黄凯)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)