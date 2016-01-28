中国外管局称未对外企在华利润汇回设限 此前媒体相关报导不实

路透北京1月28日 - 中国国家外管局官方微博周四称，外汇局未对外资企业在华利润汇回设限，有媒体称“中国将限制外企在华盈利汇回”的消息不属实，外汇局相关政策无任何变化。

外管局微博并指出，目前，已按规定办理外汇登记的外资企业汇出利润，由银行按规定对与本次利润汇出相关的董事会利润分配决议、税务备案表等材料进行真实性合规性审核后即可办理。

华尔街日报中文网此前报导援引直接了解相关情况的人士透露，中国政府采取的最新举措包括：限制在华外资公司将利润汇回所属国家的能力，收紧在港银行发放贷款的人民币资金池，以及禁止人民币基金进行海外投资。这些举措大多没有公布。（完）