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中国财经 | 2014年 6月 12日 星期四 11:52 BJT

继续完善市场化人民币汇率机制 保持外储规模合理稳定--外管局

路透北京6月12日 - 中国国家外汇管理局官员周四称，继续完善市场化的人民币汇率形成机制，发挥对国际收支调节的杠杆作用，同时将保持外汇储备规模合理稳定。

外管局总经济师黄国波在接受中国政府网的访谈时称，目前外汇储备的直接和间接收益已不足以抵消产生的问题和代价。

外管局国际收支司司长管涛在同一场合表示，有些涉外经济领域改革要和其他国内改革协调配套，不可能”操之过急“。

黄国波称，中国通过创新外汇市场工具，包括现汇、外汇期权，积极地调节银行和资金市场外汇余缺，此外还通过外汇储备委托贷款平台对银行外汇头寸不足进行支持，调节其资金余缺。

他称，中国外管局对一些重点对外项目和重点产业提供外汇资金的支持。（完）

(发稿 李贺; 审校 黄凯)

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