继续完善市场化人民币汇率机制 保持外储规模合理稳定--外管局

路透北京6月12日 - 中国国家外汇管理局官员周四称，继续完善市场化的人民币汇率形成机制，发挥对国际收支调节的杠杆作用，同时将保持外汇储备规模合理稳定。

外管局总经济师黄国波在接受中国政府网的访谈时称，目前外汇储备的直接和间接收益已不足以抵消产生的问题和代价。