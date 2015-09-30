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中国财经 | 2015年 9月 30日 星期三 11:56 BJT

中国外管局：8月末服务贸易逆差228亿美元 1-8月逆差1,355亿美元

路透北京9月30日 - 中国国家外汇管理局周三公布，2015年8月中国国际收支口径服务贸易逆差228亿美元，1-8月逆差1,355亿美元。

外管局发布的新闻稿称，按美元计价，2015年8月，中国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入2,035亿美元，支出1,677亿美元，顺差358亿美元。

其中，货物贸易收入1,851亿美元，支出1,265亿美元，顺差586亿美元；服务贸易收入185亿美元，支出412亿美元，逆差228亿美元。

按美元计价，2015年1-8月，中国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入15,330亿美元，支出13,085亿美元，顺差2,244亿美元。

其中，服务贸易收入1,493亿美元，支出2,848亿美元，逆差1,355亿美元。（完）

更多细节，请点选外管局网站(www.safe.gov.cn)

(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)

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