外管局：1-4月国际收支口径的服务贸易逆差417亿美元

路透北京5月23日 - 中国国家外汇管理局周五公布数据，今年1-4月国际收支口径的国际服务贸易逆差累计417亿美元，其中4月份为逆差89亿美元。其中绝大部分逆差仍由旅游差额所贡献。

外管局自今年起公布国际收支口径的月度服务贸易差额数据，指居民与非居民之间发生的服务贸易交易，此前服务贸易数据包含在国际收支平衡表中按季编制并公布。

外管局数据显示，贡献最大的旅游差额4月份为逆差66亿美元，1-4月累计为逆差301亿美元，对当期的服务贸易逆差分别贡献了74和72.1个百分点。

4月份运输差额为逆差52亿美元，1-4月累计为逆差197亿美元。

此前海关数据显示，今年1-4月中国出口同比则下降2.3%，进口增长1.4%；贸易顺差352.4亿美元，减少41.4%。

为打击跨境贸易套利，央行主导的人民币贬值自2月底开始启动，4月则达到此轮贬值的高潮，人民币兑美元现货CNY=CFXS则在当月的30日创出18个月的盘中新低，至6.2676。中国外管局此前公布的最新数据显示，4月代客结售汇顺差创出九个月来的新低，外汇占款亦创八个月以来最低水平。（完）

参看详情请点选外管局网站(www.safe.gov.cn)

(发稿 谢衡；审校 黄凯)

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