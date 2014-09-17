中国央行SLF操作传闻暗示年内不会全面宽松--民生证券

路透北京9月17日 - 针对市场传闻称中国央行向五大行进行5,000亿元人民币常备借贷便利(SLF)操作，民生证券周三发布报告认为，不管SLF是否属实，可以判断的是中央不会刺激但会维稳，年内不会出现全面的降准降息。

此前的市场传闻称，央行周二通知工农中建交五大行，将在最近两天分别向每家做1,000亿的SLF，期限为三个月，性质类同基础货币的投放，货币政策短期宽松常态化。

就此传闻路透联络了一些接近消息源的人士，其中两位表示央行进行SLF操作属实，但对于具体的操作范围和规模尚难明确。

民生证券首席宏观研究员管清友在报告中称，尽管央行并未官方证实此事，但无风不起浪，从目前的客观环境看，SLF的确存在操作合理性。

“央行通过释放短期流动性能够平稳短端资金利率，进而激活金融机构配置信贷等长久期资产的动力，意图降低实体融资成本。”报告表示。

他认为，8月工业增加值同比增速意外滑落至6.9%，经济下行压力加大，已接近或触碰底线。但中央的“底线思维”并没有变，不会采取剧烈“出清”的方式去产能和去杠杆化。

报告称，高层极力强调“新常态”和“促改革”，避免走过去老路，不愿意释放全面宽松的预期，所以“全面降准、降息年内不会出现。”

同时，民生证券还认为，9月银行超储供需失衡，可能会造成流动性局部紧张，央行此举可以平滑资金利率大幅波动。

首先，SLF可以对冲外汇占款缺口。8月金融机构外汇占款减少311.47亿，再度负增长。此外，过去人民币大幅升值可能反映央行干预外汇市场力度减弱，导致外汇留存于银行体系内，并未转化为基础货币。

其次，SLF可以平滑节假日取现压力。“十一”节假日临近，社会有取现需求，M0季节性大幅上冲会加剧消耗超储。

再次，SLF可以缓解新股发行压力。9月16日后共有13个新股申购，发行量不低，对流动性需求不弱，且新股发行集中于月末。从历史规律来看，今年新股申购期间，银行间流动性均出现不同程度地紧张。

最后，SLF可以对冲存款偏离度考核的制度冲击。存款偏离度考核短期会导致中小银行无所适从，倒逼中小银行将月末最后一周的存款冲量压力摆布至月中或其他时间，可能会导致资金利率提前大幅波动。央行释放SLF可以缓释银行提前揽储导致的短期流动性紧张。

不过，报告亦提到，如果此事属实的话，其效果仍需进一步观察。

“与定向宽松直接将基础货币作用于实体不同，考虑到实体融资需求偏弱，货币供给属内生性收缩，且经济下行趋势仍在延续，央行压低流动性溢价但无法控制信用溢价的扩张，SLF释放的流动性可能会更长时滞地停留在银行间而不进入实体。”报告指出。（完）

(发稿 侯向明；审校 张喜良)

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