扩大银行持有结售汇头寸下限 增加外汇供给--中国外管局

路透北京4月29日 - 中国国家外汇管理局周五称，外管局将进一步扩大银行持有的结售汇头寸下限、允许中资非金融企业借用的外债资金，允许A类的企业贸易外汇收入暂不进入出口收入待核查账户等多项措施，积极扩大资金流入，增加外汇供给。

外管局发布的《国家外汇管理局关于进一步促进贸易投资便利化完善真实性审核的通知》并指出，银行持有更多负头寸，有利于银行筹集并供给更多的外汇，增强外汇市场自我调节能力，进一步为实体经济防范汇率风险提供更好的金融服务。

外管局还加强了单证审核，明确货物贸易离岸转手买卖单证审核要求，对B类企业暂停办理离岸转手买卖外汇收支业务；外管局还完善了直接投资外汇利润汇出管理。明确银行为境内机构办理等值5万美元以上（不含）利润汇出业务的单证审核要求。

除此之外，外管局最新规定还允许银行为机构客户办理差额交割的远期结汇业务，满足企业既持有外币资产又防范汇率风险的需要

调整后的结售汇综合头寸下限，自通知发布日起自动生效。(完)

外管局通知全文详见： here（完）