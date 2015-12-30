中国外管局：11月货物贸易顺差收窄 服务贸易逆差扩大

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京12月30日 - 中国国家外汇管理局周三公布，11月中国国际收支口径的国际货物和服务贸易顺差358亿美元。其中货物贸易顺差514亿美元，较上月收窄；服务贸易逆差156亿美元，较上月扩大。
11月中国国际货物和服务贸易收入2,040亿美元，支出1,683亿美元。其中货物贸易收入1,853亿美元，支出1,339亿美元；服务贸易收入187亿美元，支出344亿美元。
外管局公布的数据并显示，2015年1-11月，中国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入21,419亿美元，支出18,042亿美元，顺差3,377亿美元。其中货物贸易顺差5,256亿美元，服务贸易逆差1,879亿美元。
外管局此前公布的数据显示，中国10月货物贸易顺差598亿美元，服务贸易逆差141亿美元。2015年1-10月，中国国际货物和服务贸易收入19,378亿美元，支出16,360亿美元，顺差3,019亿美元。（完）
更多细节，请点选外管局网站(www.safe.gov.cn)
(发稿 孙琦子; 审校 曾祥进)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。