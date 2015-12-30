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中国财经 | 2015年 12月 30日 星期三 11:16 BJT

中国外管局：11月货物贸易顺差收窄 服务贸易逆差扩大

路透北京12月30日 - 中国国家外汇管理局周三公布，11月中国国际收支口径的国际货物和服务贸易顺差358亿美元。其中货物贸易顺差514亿美元，较上月收窄；服务贸易逆差156亿美元，较上月扩大。

11月中国国际货物和服务贸易收入2,040亿美元，支出1,683亿美元。其中货物贸易收入1,853亿美元，支出1,339亿美元；服务贸易收入187亿美元，支出344亿美元。

外管局公布的数据并显示，2015年1-11月，中国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入21,419亿美元，支出18,042亿美元，顺差3,377亿美元。其中货物贸易顺差5,256亿美元，服务贸易逆差1,879亿美元。

外管局此前公布的数据显示，中国10月货物贸易顺差598亿美元，服务贸易逆差141亿美元。2015年1-10月，中国国际货物和服务贸易收入19,378亿美元，支出16,360亿美元，顺差3,019亿美元。（完）

更多细节，请点选外管局网站(www.safe.gov.cn)

(发稿 孙琦子; 审校 曾祥进)

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