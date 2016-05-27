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中国财经 | 2016年 5月 27日 星期五 15:08 BJT

中国4月服务贸易逆差203亿美元 货物贸易顺差环比增逾八成--外管局

路透北京5月27日 - 中国国家外汇管理局周五公布，4月中国国际收支口径下国际货物和服务贸易顺差241亿美元，较上月扩大近六倍。其中，货物贸易顺差444亿美元，较上月增逾八成；服务贸易逆差203亿美元，较上月略降。

刊登在外管局网站的数据并显示，4月国际货物和服务贸易收入1,868亿美元，支出1,627亿美元。其中，货物贸易收入1,649亿美元，支出1,205亿美元；服务贸易收入219亿美元，支出423亿美元。

中国一季度服务贸易逆差577亿美元。3月国际货物贸易顺差为246亿美元，较上月259亿美元小幅收窄。中国国际收支口径下的3月国际货物和服务贸易顺差36亿美元。其中，3月服务贸易逆差210亿美元，较上月扩大逾三成。（完）

预览详情，请点选外管局网站：here

(发稿 孙琦子; 审校 曾祥进)

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