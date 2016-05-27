中国4月服务贸易逆差203亿美元 货物贸易顺差环比增逾八成--外管局

中国2016年全年ODI规模创新高且超越FDI 同比增逾四成
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京5月27日 - 中国国家外汇管理局周五公布，4月中国国际收支口径下国际货物和服务贸易顺差241亿美元，较上月扩大近六倍。其中，货物贸易顺差444亿美元，较上月增逾八成；服务贸易逆差203亿美元，较上月略降。
刊登在外管局网站的数据并显示，4月国际货物和服务贸易收入1,868亿美元，支出1,627亿美元。其中，货物贸易收入1,649亿美元，支出1,205亿美元；服务贸易收入219亿美元，支出423亿美元。
中国一季度服务贸易逆差577亿美元。3月国际货物贸易顺差为246亿美元，较上月259亿美元小幅收窄。中国国际收支口径下的3月国际货物和服务贸易顺差36亿美元。其中，3月服务贸易逆差210亿美元，较上月扩大逾三成。（完）
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(发稿 孙琦子; 审校 曾祥进)
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一公布，2016年全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%；其中第二产业用电量占逾七成，但同比仅增长2.9%。
路透上海/北京1月16日 - 人民币兑美元即期周一小幅收涨，中间价亦小升。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。