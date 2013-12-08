外管局将加大银行贸易融资监测力度

路透北京12月8日 -为遏制无真实交易背景的虚假贸易融资行为，并防范跨境异常外汇资金流动，中国国家外管局表示，将加大对银行贸易融资真实性、合规性的监测力度，评估银行交易尽职审查情况，必要时实施现场核查或检查。

外管局日前下发“关于完善银行贸易融资业务外汇管理有关问题的通知”并要求，银行应加强内控督导，及时报告可疑交易，严禁变通执行或协助规避外汇管理规定。

“银行应遵循‘了解你的客户’原则，加强对贸易融资、特别是远期贸易融资的真实性、合规性审查，积极支持实体经济真实贸易融资需求，防止企业虚构贸易背景套取银行融资。”外管局网站刊登的新闻稿称。

对于远期贸易融资业务占比较高，并为涉嫌虚构贸易背景跨境套利的企业提供贸易融资服务的银行，外管局将抽查一定比例的银行业务资料，评估银行对交易真实性、合规性的尽职审查情况，必要时实施现场核查或检查。

中国今年一季度经济增速仅有7.7%，但同期出口增速高达18.4%，尤其对香港出口同比大增74.1%，引发对热钱加速流入的担忧和对外贸数据“虚高”的质疑。随后外管局“重拳”出台相关管理举措，促使贸易数据逐渐回归正常。

外管局并称，将加大对贸易收支异常企业，特别是远期贸易融资规模异常增长且具有典型套利交易特征企业的监测核查力度；并将完善企业贸易外汇收支分类管理，对守法合规的企业继续给予最大程度的便利化支持，对列为B类或C类的企业予以重点监管。

同时，还会加大对银行和企业违规行为的处罚力度：银行未充分履行审查职责的，外汇局将进行风险提示或按照有关规定予以处罚；对于企业违规行为，将分别以外汇非法流入、非法结汇、非法套汇或逃汇定性处罚。银行、企业有关行为构成犯罪的，依法追究刑事责任。(完)

(发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)

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