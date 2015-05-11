中国外管局报告：惩教结合规范银行转口贸易融资 遏制虚假转口贸易

路透北京5月11日 - 中国国家外汇管理局周一发布2014年年报，以专栏形式指出，部分银行办理转口贸易业务存在违规行为，如未尽职审核转口贸易真实性、或未按规定进行国际收支申报等。外管局将惩教结合规范银行转口贸易融资业务。

以下为该篇专栏的全文：

继2013年打击企业虚假转口贸易专项行动之后，2014年国家外汇管理局针对银行开展转口贸易专项检查，从银行和企业两个渠道双管齐下遏制虚假转口贸易。

检查重点集中、针对性强。专项检查选取16个地区的111家银行分支机构作为被查对象。被查银行集中在2013年打击企业虚假转口贸易专项行动中发现的违规、异常企业的经办银行以及转口贸易业务异常增长的银行。被查银行既有国有银行的分支机构，也有一些外资银行和城市商业银行的分支机构。检查以2012年1月至2014年2月的转口贸易业务为范围，目标是查证银行办理转口贸易是否合理审核交易真实性，银行转口贸易融资是否符合管理规定。

检查发现银行办理转口贸易业务存在违规行为。检查发现部分银行存在未尽职审核转口贸易真实性、未按规定进行国际收支申报等违规问题。 主要表现为：一是未审核发现转口贸易货权单据虚假，如提单信息显示货物净重大于毛重，提单显示装货地和卸货港相同等。二是未审核发现转口交易违背常理，如货物提单签发时间早于进出口合同签订时间一年以上，提单显示同一货船在同日内多次往返不同港口，成交价格明显偏离正常市场价格等。三是未审核发现合同瑕疵，如合同未签章，转口合同买卖方签章与实际交易买卖方完全相反等。四是未审核发现交易单证不一致，如合同及发票中货物数量与提单不一致，进口合同显示的到货口岸与出口合同显示的发货口岸不一致，转口买入合同中货物品名与卖出合同的货物品名不一致等。

惩教结合规范银行转口贸易融资业务。根据《中华人民共和国外汇管理条例》，国家外汇管理局对银行违规办理转口贸易行为依法进行了处理，加强了对银行内控制度合规和执行情况的监督检查，并运用风险提示、约谈等窗口指导方式，提高银行合规风险意识。同时，国家外汇管理局进一步加大外汇管理政策和规定的宣传和培训力度，督促银行将“了解你的客户”、“了解你的业务”、“尽职审查”原则与外汇合规有机结合。（完）

(发稿 王蕾；审校 倪蔚丹/曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。