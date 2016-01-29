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中国财经 | 2016年 1月 29日 星期五 16:01 BJT

去年12月货物贸易顺差略收窄 服务贸易逆差续扩--中国外管局

路透北京1月29日 - 中国国家外汇管理局周五公布，2015年12月中国国际收支口径的国际货物和服务贸易顺差318亿美元。其中货物贸易顺差504亿美元，较上月略收窄；服务贸易逆差186亿美元，较上月扩大近两成。

2015年12月中国国际货物和服务贸易收入2,324亿美元，支出2,006亿美元。其中货物贸易收入2,076亿美元，支出1,572亿美元；服务贸易收入248亿美元，支出434亿美元。

外管局公布的数据并显示，2015年1-12月，中国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入23,743亿美元，支出20,048亿美元，顺差3,695亿美元。其中货物贸易顺差5,760亿美元，服务贸易逆差2,065亿美元。

外管局此前公布的数据显示，2015年11月中国国际货物和服务贸易顺差358亿美元，服务贸易逆差156亿美元。2015年1-11月，中国国际货物和服务贸易收入收入21,419亿美元，支出18,042亿美元，顺差3,377亿美元。（完）

更多细节，请点选外管局网站(www.safe.gov.cn)

(发稿 孙琦子; 审校 杨淑祯)

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