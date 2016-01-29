去年12月货物贸易顺差略收窄 服务贸易逆差续扩--中国外管局

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透北京1月29日 - 中国国家外汇管理局周五公布，2015年12月中国国际收支口径的国际货物和服务贸易顺差318亿美元。其中货物贸易顺差504亿美元，较上月略收窄；服务贸易逆差186亿美元，较上月扩大近两成。
2015年12月中国国际货物和服务贸易收入2,324亿美元，支出2,006亿美元。其中货物贸易收入2,076亿美元，支出1,572亿美元；服务贸易收入248亿美元，支出434亿美元。
外管局公布的数据并显示，2015年1-12月，中国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入23,743亿美元，支出20,048亿美元，顺差3,695亿美元。其中货物贸易顺差5,760亿美元，服务贸易逆差2,065亿美元。
外管局此前公布的数据显示，2015年11月中国国际货物和服务贸易顺差358亿美元，服务贸易逆差156亿美元。2015年1-11月，中国国际货物和服务贸易收入收入21,419亿美元，支出18,042亿美元，顺差3,377亿美元。（完）
更多细节，请点选外管局网站(www.safe.gov.cn)
(发稿 孙琦子; 审校 杨淑祯)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)