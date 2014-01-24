外管局称中国对美国退出QE有承受力（更新版）

* 资本流入压力仍大且波动可能加剧

* 贸易投资将保持较大顺差

* 人民币可能进入有升有跌的新常态

* 人民币市场化改革方向明确

(更新细节和背景)

路透北京1月24日 -中国国家外汇管理局国际收支司司长管涛周五称，中国的资本流入压力仍然很大，国际收支平衡基础还不稳固；同时资金波动有可能加大，人民币双向波动可能成为新的常态。

他在国新办举行关于国际收支的新闻发布会上指出，美国退出QE（量化宽松政策）对中国资本流入的影响还不明显，中国对其可能产生的冲击有承受能力，但挑战不容忽视。

“2014年贸易和投资仍然会保持比较大的顺差，这是一个基准情形。”管涛说。

他指出，顺差基础上仍然会发生一定的波动，所谓发生波动就是有可能导致流入更多资金；但若国际金融动荡、包括美联储货币政策走向和新兴市场在此过程中的反应，仍有可能带来资金流出的压力。

“总结两句话，促平衡与减顺差依然重要，二是增流入与扩流出因素并存。”他说。

他提到，若退出QE过程中资金部分回流发达国家，将有利于缓解人民币升值压力。且美国QE退出不完全是坏事，因美国经济向好有利于改善外需。在此过程中，要对企业财务运作方向变化保持高度关注。

管涛说，为应对流入的压力，首先是要加强对跨境资金的流入和流出双向风险的监测，准备好预案、准备好工具，还要探索用更多的市场化的工具，针对可能流入的或者流出的风险进行及时的调控。

中国外管局周五的最新统计数据显示，2013年结售汇顺差1.68万亿元人民币（折合2,702亿美元），剔除汇率因素影响，结汇较2012年增长15%，售汇增长4%，结售汇顺差增长2.1倍；涉外收付款顺差1.28万亿元人民币（折合2,064亿美元）

**人民币市场化改革方向明确**

管涛表示，人民币汇率怎么走，应该由市场作出判断，如果跨境资本流动是双向波动的，那就意味着人民币汇率将来有升有跌的波动将会成为一种新常态。

他并指出，去年人民币虽然有升值压力，但是并没有明显的升值预期，这是因为远期的人民币价格显示人民币汇率是贬值方向的，这就刺激了远期的结汇。

“去年远期净结汇1,321亿美元，创历史新高，银行为对冲远期净结汇风险，提前卖出了外汇，也增加了市场的压力。”他称。

而在监管层面，管涛称，三中全会已经非常明确要加快实现人民币资本项目可兑换，同时要建立健全宏观审慎管理框架下的外债和资本流动管理体系，这说明了资本账户要向开放的方向迈进。

“但是开放并不意味着不管，而是用更加市场化的手段进行管理。”他说。

他就此前外管局局长易纲就研究托宾税的提法表示，托宾税和传统的行政管理手段不太相同，主要是基于价格，依靠市场传导进行逆周期的调解。

管涛进一步强调，“托宾税不一定是税，更多是一种理念，是基于价格机制，基于用市场方式传导的调整。”

他以去年年中外汇局20号文为例，指出外管局已经在尝试用宏观审慎的管理工具进行管理。20号文就是一种逆周期的调节，效果比较明显，跟政策出台前相比，境内外汇贷款下降了将近300亿美元，境内外汇贷存比下降了6个百分点，银行增持了外汇头寸170多亿美元。

中国国家外汇管理局此前在全国外汇管理工作会议中指出，2014年外汇管理重点工作包括：加快推进外汇管理改革创新；加快完善跨境资金流动监管体系建设；加快外汇管理职能转变；围绕实现外汇储备保值增值的要求，加快完善大规模外汇储备经营管理体制。 （完）

(发稿 李然; 审校 曾祥进)

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