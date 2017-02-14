外管局上海分局开展对美出口调研 应对美可能的贸易保护举措--消息

路透北京2月14日 - 两位消息人士周二称，中国国家外汇管理局上海分局已于今年2月初开展对美出口情况的调研，选择上海市2016年对美进出口和跨境收支规模较大的企业进行重点调研，内容包括美国未来可能采取的贸易保护措施对进出口及其收支影响的评估等。

消息人士援引调研内容称，调研还包括与美国进出口贸易是否出现摩擦，是否在美设厂，以及如果美国提高关税，是否会对企业造成影响，而关税提高至什么幅度，企业可以承受，企业将如何应对等。

“还在调研阶段，各家外贸企业的情况不同，真打起贸易战，还是有压力的。”上述消息人士表示。

路透暂未联络到外管局上海分局进行置评。

调研还包括境内美资企业生产经营及可能存在的变化情况，包括境内美资企业是否可能撤资或转移其他国家生产，或者转移回美国生产，境内美资企业在中国的盈利模式，境外总公司是否有撤资或者减资情况等。（完）