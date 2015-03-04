中关村示范区内企业可实行外债宏观审慎管理政策--外管局

路透北京3月4日 - 中国国家外汇管理局近日批准，在中关村国家自主创新示范区核心区（海淀园）开展外债宏观审慎管理试点，允许符合条件的中外资企业借用外债余额实行比例自律管理。

金融时报周三报导，试点首次允许中资企业借入外债并结汇，有利于打造公平竞争的经营环境，给予内外资企业平等的国民待遇，中关村核心区内1万余家企业会直接受益。

报导称，试点既有利于加快实现人民币资本项目可兑换，深化外汇管理改革，又可以促进中关村科技型企业投融资便利化，便利中关村核心区企业与全球低成本资金“牵手”，缓解企业融资难、融资贵的问题，更好地支持中关村建设具有全球影响力的科技创新中心。

此外，中国人民银行设立中关村国家自主创新示范区中心支行（外汇局中关村国家自主创新示范区中心支局），这是央行在全国高新区范围内设立的首家中心支行，是人行营业管理部的首家分支机构。

国务院去年年底会议部署，在更大范围推广中关村试点政策，以更大力度推进科技体制机制改革，拓宽科技企业融资渠道，用政府权力的“减法”换取创新创业热情的“乘法”。

(发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)

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