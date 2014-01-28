朱长虹已于近日辞去外管局储备司首席投资长一职--消息

路透香港1月28日 -三位消息人士周一晚间透露，负责中国外汇储备投资的朱长虹，已与近日辞去国家外汇管理局储备管理司首席投资长一职。

现年44岁的朱长虹，因在投资界的显赫经历、出色业绩而备受赞赏。但他个人极其低调，外界对其了解甚少，因此被称为外管局的“隐形人”。

“还不清楚辞职原因，也并不清楚跟他一起加入的团队会不会离开。”一位熟悉情况的人士对路透表示。

目前尚未联系到外管局对上述消息予以置评。

2010年，在外管局局长易纲的力邀下，朱长虹从全球最大的债券基金--太平洋投资管理公司(PIMCO)辞职，并带着数个人的团队一起加盟外汇管理局。

在他加入后，外管局的投资明显出现多样化的特征，美国国债投资占外储比例逐渐下降，美国公司债、股票和房地产的投资，以及日本债市、股市的投资则上升。

朱长虹1989年毕业于中国科技大学，获物理学学士学位，随后赴美留学，1994年获得美国芝加哥大学物理学博士学位。在美利坚银行工作期间，他曾建立利率和抵押贷款的模式。1999年进入美国Pimco公司工作。2009年12月离职，随后出任外管局外汇管理部门首席投资长。（完）

(记者 毕晓雯； 审校 屈桂娟)

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