肖钢：保障和救济投资者权益 针对老鼠仓制定认定办法

路透北京12月10日 -中国证监会主席肖钢近日表示，要通过立法形式，有效解决市场改革创新和监管执法实践面临的制度供给问题，同时也要建立常态的工作机制和规范的工作程序。内容包括保障和救济投资者权益、针对“老鼠仓”等重大违法行为相应制定实体性认定办法等。

肖钢在近期为财新杂志撰写的文章中称，要积极配合和支持立法、司法机关做好立法工作，加快推进证券法修改和期货法制定工作。充分运用“法律修正案”的立法形式，有效解决市场改革创新和监管执法实践面临的制度供给问题。

“要以投资者权益的保障与救济为核心，在现有的投资者适当性制度、销售适当性、现金分红政策的基础上，统合形成适用于整个证券期货市场的投资者适当性办法、产品销售规则、股东权益保障与实现办法，制定投资者公平基金办法、公益机构支持投资者维权诉讼管理办法等规章。”文章并称。

此外，近期坊间讨论纷纷的“老鼠仓”问题文中也有提及。文中在“监管执法”部分提及，要以统一证券期货监管执法程序与实体性认定标准为核心，统合形成监管规章，针对操纵市场、内幕交易、“老鼠仓”等重大违法行为相应制定实体性认定办法。

具体而言，在司法解释和司法政策方面，要尽快修订虚假陈述民事赔偿司法解释。抓紧制定内幕交易、市场操纵民事赔偿司法解释和虚假陈述、市场操纵、“老鼠仓”刑事司法解释。

此外，文章还就融资与并购、市场交易、产品业务、市场与机构主体、对外开放、审慎监管等方面的法律规范体系进行了阐述。

此前，融资与并购方面，证监会已在传播以信息披露为中心的监管理念，11月初曾发布两项IPO财务信息披露指引，确保信披质量。(完）

(发稿 曹巍浩; 审校 曾祥进)

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