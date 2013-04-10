南非发现禽流感疫情 与中国疫情无关

路透开普敦4月9日 - 南非一家鸵鸟养殖场发现禽流感疫情，当局称这不太可能危及人类，但还在组织进一步检测。

西开普省农业部周二发表声明称，对该鸵鸟养殖场的采样检测中，发现了H7N1病毒。

兽医专家辛克莱尔（Marna Sinclair）称，该地区以前也发现过H7N1病毒，但未发现与当前在中国造成疫情的H7N9病毒有关联，也未导致人类患病。（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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