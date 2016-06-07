英国发布警告 称南非可能发生恐怖袭击

美国商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
路透约翰内斯堡6月6日（记者 James Macharia） - 英国周末发布警告称，南非的热门购物区很可能发生针对外国人的袭击。美国驻南非使馆也已发布类似警告。
作为非洲最发达的国家，南非有大量的外派工作人员，且外国游客众多，不过该国过去很少与伊斯兰武装活动联系在一起。美国周六发布前述警告后，南非当局称南非是安全的。
目前还不清楚英美发布安全警告的原因。南非安全官员称，并无已知的激进团体在南非活动。南非穆斯林人口较少。
英国政府最早在周六发布相关警告，周一时标注的状态为“依然如此”。
警告内容称，约翰内斯堡及开普敦的高档购物区和购物中心可能成为遇袭的主要目标。
“有高度的恐怖袭击威胁。袭击可能是随意性的，包括外国人光顾的地方，譬如约翰内斯堡和开普敦的购物区。”英国政府称。
“据信，受伊拉克和叙利亚的冲突驱使，有关组织或个人在全球范围内针对英国利益及英国公民实施恐怖袭击的威胁上升。这种时候大家应当保持警惕。”
美国周六告诫本国公民，斋月期间南非境内的美国设施或购物中心可能遭到伊斯兰武装分子袭击。
南非国家安全部长马洛博（David Mahlobo）在声明中称，南非依然是“一个强大而稳定的民主国家”，并无迫在眉睫的恐袭威胁。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
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