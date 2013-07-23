南非经济：兰特汇率走软和薪资上涨构成通货膨胀风险--央行报告

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透比勒陀利亚7月23日 - 南非央行周二在年度经济报告中指出，兰特汇率的走软和高于通胀率的薪资增幅，可能加剧南非经济所面临的物价压力。
今年迄今，兰特兑美元已经下跌16%，在一定程度上助推通胀率升向目标区间3-6%的顶端。
这种情况迫使央行在上周的政策会议上维持指标利率不变，尽管经济表现乏力。央行预估南非今年经济成长率可能仅有2%。（完）
(编译 高琦 审校 蔡美珍)
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。