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市场报道 | 2013年 7月 23日 星期二 16:31 BJT

南非经济：兰特汇率走软和薪资上涨构成通货膨胀风险--央行报告

路透比勒陀利亚7月23日 - 南非央行周二在年度经济报告中指出，兰特汇率的走软和高于通胀率的薪资增幅，可能加剧南非经济所面临的物价压力。

今年迄今，兰特兑美元已经下跌16%，在一定程度上助推通胀率升向目标区间3-6%的顶端。

这种情况迫使央行在上周的政策会议上维持指标利率不变，尽管经济表现乏力。央行预估南非今年经济成长率可能仅有2%。（完）

(编译 高琦 审校 蔡美珍)
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