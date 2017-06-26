南非国会表态反对改变央行职责的呼声

英国央行副总裁称先观察消费者支出放缓的程度再决定是否升息
路透伦敦6月28日 - 英国央行副总裁康利夫周三称，他希望先观察企业投资和出口改善能在多大程度上弥补消费者支出放缓的影响，然后再决定是否升息。
路透约翰内斯堡6月23日 - 南非国会周五表示，拟对反贪腐机构建议修宪调整央行职责一事提出法律挑战，此举显示出政府机构之间的对立恶化。
自从总统祖马在3月撤换财长后，执政党非国大(ANC)内斗就浮上台面，在12月选举该党新领导人之前，恐怕都将不平静。
南非央行和Barclays Africa(BGAJ.J)也已诉诸法院要求重新检视南非保民官Busi Mkhwebane的提议。Mkhwebane建议改变央行维持汇率及物价稳定的职责，转而侧重于经济增长。
Mkhwebane在周一提出上述建议的同时，公布了一项针对Barclays Africa在种族隔离时期接受纾困案的调查结果。但Barclays Africa否认有任何不当行为。
在南非央行问题上的争执也凸显执政的非国大、南非工会大会(Cosatu)和南非共产党三党政治联盟内部的分歧。
非国大和南非共产党反对改变央行职责的修宪，而南非工会大会则支持改变的呼吁。
南非副总统Cyril Ramaphosa周五表示，修改南非央行宪法职责的建议必须慎重对待。
“必须全面理解这些机构对经济稳定的贡献。”(完)
(编译 李婷仪/张荻； 审校 李爽/戴素萍)
路透伦敦6月28日 - 英国央行副总裁康利夫周三称，他希望先观察企业投资和出口改善能在多大程度上弥补消费者支出放缓的影响，然后再决定是否升息。
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