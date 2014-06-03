南非央行：正处于升息周期，但政策决定会对经济状况十分敏感

路透比勒陀利亚6月3日 - 南非央行周二表示，南非的货币政策正处于升息周期，但货币政策的运用将在一个对经济脆弱性敏感的灵活框架内。

南非央行在6月货币政策评估报告中称，预计通胀将在较长时间内保持在目标之上，风险趋向上行。

央行称，“长期而言，这使央行不得不升息，并因而进入了收紧政策的周期。”

“但南非经济成长疲弱，全球通胀和利率水平仍然较低，收紧货币政策的力度可能较为温和。”

南非央行在最近两次政策会议上保持政策不变，以减轻给陷于困境中的经济造成的压力。央行在今年1月升息50个基点，使指标再回购利率升至5.5%。

"央行周二还表示，国内生产总值(GDP)增幅可能低于当前已然被调降的预期，因劳资冲突久拖不决，商品价格和电力短缺等问题对经济构成“显而易见的威胁”。

央行称，兰特 汇价走低仍是造成通胀上行风险的重要原因，且兰特仍很容易因全球对美国货币政策的预期和风险胃纳的改变而受创。(完)