南非国会表态反对改变央行职责的呼声

独家：沃尔玛并未考虑竞购全食超市--消息人士
路透6月23日 - 据一位熟悉情况的消息人士周五告诉路透，沃尔玛(Wal-Mart)并未积极考虑竞购全食超市(Whole Foods Market)。
路透约翰内斯堡6月23日 - 南非国会周五表示，拟对反贪腐机构建议修宪调整央行职责一事提出法律挑战，此举显示出政府机构之间的对立恶化。
自从总统祖马在3月撤换财长后，执政党非国大(ANC)内斗就浮上台面，在12月选举该党新领导人之前，恐怕都将不平静。
南非央行和Barclays Africa(BGAJ.J)也已诉诸法院要求重新检视南非保民官Busi Mkhwebane的提议。Mkhwebane建议改变央行维持汇率及物价稳定的职责，转而侧重于经济增长。
Mkhwebane在周一提出上述建议的同时，公布了一项针对Barclays Africa在种族隔离时期接受纾困案的调查结果。但Barclays Africa否认有任何不当行为。
在南非央行问题上的争执也凸显执政的非国大、南非工会大会(Cosatu)和南非共产党三党政治联盟内部的分歧。
非国大和南非共产党反对改变央行职责的修宪，而南非工会大会则支持改变的呼吁。
南非副总统Cyril Ramaphosa周五表示，修改南非央行宪法职责的建议必须慎重对待。
“必须全面理解这些机构对经济稳定的贡献。”(完)
(编译 李婷仪/张荻； 审校 李爽/戴素萍)
路透6月23日 - 据一位熟悉情况的消息人士周五告诉路透，沃尔玛(Wal-Mart)并未积极考虑竞购全食超市(Whole Foods Market)。
路透那什维尔6月23日 - 美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周五表示，美联储应当暂缓进一步升息，直到确定通胀率确实向联储的2%目标水平回升。这番讲话突显了美联储对于如何看待最近通胀率下滑方面的纠结。
路透伦敦6月23日 - 一名行业消息人士周五表示，一份退欧研究报告的结论显示，所谓的“硬退欧”可能让银行业付出高达350亿欧元(390亿美元)的代价，如果欧洲客户认为银行业会为此埋单，那么他们就过于乐观了。