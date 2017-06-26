南非国会表态反对改变央行职责的呼声

路透约翰内斯堡6月23日 - 南非国会周五表示，拟对反贪腐机构建议修宪调整央行职责一事提出法律挑战，此举显示出政府机构之间的对立恶化。

自从总统祖马在3月撤换财长后，执政党非国大(ANC)内斗就浮上台面，在12月选举该党新领导人之前，恐怕都将不平静。

南非央行和Barclays Africa(BGAJ.J)也已诉诸法院要求重新检视南非保民官Busi Mkhwebane的提议。Mkhwebane建议改变央行维持汇率及物价稳定的职责，转而侧重于经济增长。

Mkhwebane在周一提出上述建议的同时，公布了一项针对Barclays Africa在种族隔离时期接受纾困案的调查结果。但Barclays Africa否认有任何不当行为。

在南非央行问题上的争执也凸显执政的非国大、南非工会大会(Cosatu)和南非共产党三党政治联盟内部的分歧。

非国大和南非共产党反对改变央行职责的修宪，而南非工会大会则支持改变的呼吁。

南非副总统Cyril Ramaphosa周五表示，修改南非央行宪法职责的建议必须慎重对待。

“必须全面理解这些机构对经济稳定的贡献。”(完)