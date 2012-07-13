南非火车与卡车相撞 至少19人死亡

美国退出TPP损害信心 呼吁美方关注美中关系--BBC访李显龙
路透新加坡3月1日 - 新加坡总理李显龙表示，美国退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)伤害外界对美国政策的信心，他呼吁美方“聚焦”与中国的关系。
路透约翰内斯堡7月13日电---南非当地广播周五报导称，一辆火车与一辆卡车在南非东北部相撞，造成至少19人死亡、20人受伤。
警方证实了此次事故，但无法提供死亡人数的详情。
此次事故发生在约翰内斯堡以东400公里处的普马兰加省(Mpumalanga)。
普马兰加省的警方发言人Joseph Mabusa对路透表示：“一辆载有农场工人的卡车和一辆火车在十字路口相撞。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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