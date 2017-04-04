综述：标普调降南非评级至垃圾级 祖马撤换戈尔丹将危及政治稳定

路透约翰内斯堡4月3日 - 标准普尔(S&P)周一将南非的信用评级下调至垃圾级，称备受尊敬的财长戈尔丹(Pravin Gordhan)被撤换，预示将出现破坏性的政策转变，南非总统祖马(Jacob Zuma)正准备就撤换戈尔丹一事与其他非洲人国民大会(非国大/ANC)领导人摊牌。

标普这一计划外的评级检讨导致南非资产大跌，这也是标普自2000年以来首次下调南非的评级，称原因是非国大领导的政府内部分化带来的影响，这种分化导致周四晚间出现包括撤换戈尔丹在内的祖马内阁改组。

“这令经济增长和财政状况将受到打击的可能性上升，”标普称。标普将南非的评级下调一个级距至BB+，为垃圾级中的最高级，并将评级展望定为负面。

穆迪随后也表示，正在将南非评级置于负面观察中，在祖马内阁改组后，该公司将评估金融和宏观经济决策等关键领域出现调整的可能性。

戈尔丹在金融界备受尊敬，祖马撤换戈尔丹有可能导致非国大高层人士分成势均力敌的两派。

一些专家认为，戈尔丹受到一个与祖马有关派别的政治压力。他压缩政府支出的计划受到这个派别的批评，在核扩建计划的支出以及亏损国有企业和税务部门的运作问题上也是争吵不断。

他被免职后，副总统Cyril Ramaphosa、ANC秘书长Gwede Mantashe以及该党财务主管Zweli Mkhize在周一的党内领导人例会前发表公开批评。

消息人士称，祖马仍拥有非国大主席Baleka Mbete和副秘书长Jessie Duarte的支持，突显出该党“六大”领导人之间的分歧。

ANC发言人Zizi Kodwa表示，ANC全国工作委员会将在周二开会，其后决定如何处理戈尔丹免职的后续影响。

新任财长吉加巴(Malusi Gigaba)周一稍早表示，他已经与评级机构举行了会谈，知会他们南非将继续采行政府现有的财政政策。

他的任命让本已走弱的南非兰特再受打击。

自上周一祖马命令戈尔丹“立即”退出海外的投资者路演活动并回国以来，兰特已经贬值11.5%，在该国评级调降后兰特跌幅超过2%。南非公债亦下跌。

“我们将向他们保证，尽管政治环境有点令人担心，但应该明确的是，我们认同一致的政策方向，”吉加巴的发言人MayihlomeTshwete提及标普时说道。

吉加巴周一称，他将会选择“严厉且不那么受欢迎的做法”，监督财富向多数黑人的再分配。这一立场呼应了祖马近期的讲话。

**解决不易**

目前为止，吉加巴并未透露如何进行转变的细节。财政部长表示他周二将向媒体简报。

但这可能不太容易解决，因为非洲人国民大会(ANC)党内分裂，且经济现料将受到进一步打击。

反对党民主联盟(DA)领袖Mmusi Maimane指责是祖马导致南非遭降评。

Maimane已要求对祖马进行不信任投票，并于周五在约翰内斯堡的商业中心展开抗议游行。

由于经济疲弱，加上政治动荡，南非一直就面临着被调降至垃圾级别的危险。2016年南非经济增长率放缓至0.3%。

标普的行动几乎肯定将致使南非政府债务利息成本上升，那将意味住房、教育和环境卫生等重要服务的经费将减少，这可能引发更多对于政府所提供服务的抗议。

“要想从垃圾级翻身，前路可谓漫长而艰辛。而且在当前政策和政治环境下，也没有翻身的可能，”政治分析师Daniel Silke表示。

“今天的决定并不令人意外，”凯投宏观(Capital Economics)非洲分析师John Ashbourne在报告中称。

“评级下调将给总统祖马的反对者带来帮助，他们可以此证明，祖马近期的内阁改组给国家带来伤害。”

穆迪周五预计将评估对南非的Baa2评级，这一级别比垃圾级高两个级距。目前还不清楚该机构何时会公布评估结果。

“倘若穆迪最终认为近期的一些事件表明南非政府效力下降、或者决策可信性减弱，则可能会调降该国发行人评等，”该评级机构表示。

惠誉周五称，祖马改组内阁加剧了政治风险，并且暗示政策有变，而这可能威胁该国的信用评级。

“目前需要对南非主权信用评级进行特别的降评评估，许多人都在思考这是否带来了将评级下调两个级距的风险，”渣打银行非洲首席分析师Razia Khan称。(完)