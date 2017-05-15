调查：南非兰特评级遭下调和企业信心低迷是2017年最大风险

路透约翰内斯堡5月12日 - 路透调查显示，南非兰特债信评级遭下调以及企业信心低迷是今年南非经济增长面临的最大风险，可能令南非经济难以摆脱低增长陷阱。

标准普尔和惠誉上个月均将南非债信评级下调至投资级别以下，称前南非财长戈尔丹(Pravin Gordhan)被解职后经济政策可能生变，动摇信心。

一些分析师称，今年兰特评级遭下调的门槛不高，这仍是一大风险。

伦敦Informa Global Markets新兴市场分析师Christopher Shiells表示，(兰特)评级遭下调可能影响国内生产总值(GDP)增长，并对南非资本成本带来上行压力，进而打压投资。

路透本周对26位分析师的访查显示，今年南非经济增长率料维持在0.9%的疲弱水平，前次调查预估为增长1.0%。明年经济料增长1.3%，低于上个月预估的1.5%。

南非企业信心指数上个月小升，但从历史标准来看仍非常低。

“如果企业信心不上升，民间部门固定投资--已经连续五个季度收缩，不大可能大幅复苏--将进一步削弱亟需的就业创造，”Absa Capital分析师Miyelani Maluleke说。

分析师称，为提振企业信心和经济增长，最重要的改革是采取可预料和一贯的商业政策，并放松劳动力法规。

利率前景仍未变，南非央行至少在2020年前将维持利率在7%不变。(完)