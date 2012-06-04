欧盟警惕南非执政党“向东看”政策

中国全国人大任命何立峰为发改委主任、钟山为商务部部长
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
路透约翰内斯堡6月1日电（记者 Jon Herskovitz）---欧盟驻比勒陀利亚使团负责人周五称，南非执政党非洲人国民大会（ANC）若追求将西方拒之门外、转而亲睐印度和中国等金砖国家的政策，以便为南非经济发展提供资金支持，将是一条危险的道路。
南非1994年终止种族隔离政策，此後一直由ANC掌权。南非是非洲最大的经济体，然而对於欢迎西方资金在该国投资的问题，ANC却发出矛盾的信息。ANC一名高官近日称，西方投资在南非的重要性下降。
欧盟驻南非代表团负责人Roeland van de Geer对路透表示：“攻击我们，这没关系。但在眼下这种经济时期，不要说我们无需彼此，因为这很伤害彼此的关系。”
ANC秘书长谷威迪·曼塔什（Gwede Mantashe）此前对路透称，南非正回避“傲慢的”西方投资者，并采取“向东看”政策促进经济增长。
南非日益加强其与新兴国家的经济与外交关系，并於去年初加入巴西、俄罗斯、印度和中国组成的金砖国家组织。
不过欧盟仍是南非第一大贸易夥伴，且南非对欧盟的出口绝大部分是制成品。尽管中国是南非的最大单一贸易夥伴国，但中国从南非的进口绝大多数是未加工矿产，为南非国内创造的就业机会少於欧盟。
Van De Geer建议南非，应学习金砖国家其他成员国的模式，这些国家大量依赖与西方的贸易，且在成员国间加强商业往来。（完）
编译：张家伟 发稿：王燕焜
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