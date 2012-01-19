非洲东南部洪水导致逾1,500人撤离

韩国检方增加对三星集团领导人李在镕的起诉指控
路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透约翰内斯堡1月19日电---官员周四表示，本周非洲东南部的洪水导致莫桑比克逾1,500人撤离，南非克鲁格国家公园约20名外国游客被空运出园。
气象官员称，暴雨导致洪水爆发，淹没房屋，引发莫桑比克马普托省和加沙省民众撤离。
天气预报显示，该地区可能出现更多暴风雨，威胁莫桑比克的农田和煤矿。
洪水冲坏克鲁格国家公园的道路後，该公园就对游客关闭了。
被空运出克鲁格国家公园的游客包括美国人和加拿大人。一座桥梁被冲毁後，这些游客被隔离在了公园内，後被直升机运到安全地带。
“没有其他办法离开公园，”加拿大人Linda Freeman称。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。
“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。