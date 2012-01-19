非洲东南部洪水导致逾1,500人撤离

路透约翰内斯堡1月19日电---官员周四表示，本周非洲东南部的洪水导致莫桑比克逾1,500人撤离，南非克鲁格国家公园约20名外国游客被空运出园。

洪水冲坏克鲁格国家公园的道路後，该公园就对游客关闭了。

被空运出克鲁格国家公园的游客包括美国人和加拿大人。一座桥梁被冲毁後，这些游客被隔离在了公园内，後被直升机运到安全地带。