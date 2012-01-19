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时事要闻 | 2012年 1月 19日 星期四 18:52 BJT

非洲东南部洪水导致逾1,500人撤离

路透约翰内斯堡1月19日电---官员周四表示，本周非洲东南部的洪水导致莫桑比克逾1,500人撤离，南非克鲁格国家公园约20名外国游客被空运出园。

气象官员称，暴雨导致洪水爆发，淹没房屋，引发莫桑比克马普托省和加沙省民众撤离。

天气预报显示，该地区可能出现更多暴风雨，威胁莫桑比克的农田和煤矿。

洪水冲坏克鲁格国家公园的道路後，该公园就对游客关闭了。

被空运出克鲁格国家公园的游客包括美国人和加拿大人。一座桥梁被冲毁後，这些游客被隔离在了公园内，後被直升机运到安全地带。

“没有其他办法离开公园，”加拿大人Linda Freeman称。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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