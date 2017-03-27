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债券 | 2017年 3月 28日 星期二 01:16 BJT

南非汇市：兰特触及11日低位，此前总统祖玛将财长戈尔丹从国际路演中召回

路透约翰内斯堡3月27日 - 南非兰特兑美元周一急挫，此前总统祖玛周一要求财长戈尔丹“立即”从海外投资者路演行程中返回国内，重燃了政府将重新组阁的传闻。

1528 GMT，兰特兑美元急挫2.74%，报12.7675兰特，上周五纽约市场收报12.4275兰特。

兰特盘中跌至11日低位，后收复部分失地。

“兰特、债市和南非其它金融市场均对很快将进行内阁重组的预期作出负面反应。目前兰特走势完全受政治臆测驱动，”BNP Paribas Cadiz Securities的经济学家Jeffrey Schultz说。

一名政府消息人士周三称，南非总统祖马(Jacob Zuma)周一命令财长戈尔丹(Pravin Gordhan)回国，称“未批准此次出行”；戈尔丹正在英国参加投资者路演活动。

财政部称，戈尔丹将从伦敦返回国内，周二上午抵达，将不参加美国的路演。 (完) (编译 刘静；审校 母红)
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