南非汇市：兰特触及11日低位，此前总统祖玛将财长戈尔丹从国际路演中召回

中国金融：今年完成全部引战工作，6月将展开第二轮报价--东方资产
路透北京5月24日 - 自去年10月完成股改后，中国东方资产管理公司引战工作正有序进行。该公司执行董事陈建雄周三称，当前第一轮非约束性报价已经完成，即将在6月展开第二轮正式报价；预计将于今年完成全部引战工作。
路透约翰内斯堡3月27日 - 南非兰特兑美元周一急挫，此前总统祖玛周一要求财长戈尔丹“立即”从海外投资者路演行程中返回国内，重燃了政府将重新组阁的传闻。
1528 GMT，兰特兑美元急挫2.74%，报12.7675兰特，上周五纽约市场收报12.4275兰特。
兰特盘中跌至11日低位，后收复部分失地。
“兰特、债市和南非其它金融市场均对很快将进行内阁重组的预期作出负面反应。目前兰特走势完全受政治臆测驱动，”BNP Paribas Cadiz Securities的经济学家Jeffrey Schultz说。
一名政府消息人士周三称，南非总统祖马(Jacob Zuma)周一命令财长戈尔丹(Pravin Gordhan)回国，称“未批准此次出行”；戈尔丹正在英国参加投资者路演活动。
财政部称，戈尔丹将从伦敦返回国内，周二上午抵达，将不参加美国的路演。 (完) (编译 刘静；审校 母红)
路透北京5月24日 - 自去年10月完成股改后，中国东方资产管理公司引战工作正有序进行。该公司执行董事陈建雄周三称，当前第一轮非约束性报价已经完成，即将在6月展开第二轮正式报价；预计将于今年完成全部引战工作。
路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周三表示，欧元区房地产市场并未过热，但有一些地方房价偏高需要加以留意，特别市在主要城市的周边。
* 招标品种：国开行3/5/10年期固息增发债 * 招标金额：3/5年：50亿；10年：110亿 * 招标时间：5月25日14:30-15:30 * 受访人数：7位(银行、券商) * 预测区间：4.25%-4.30%；4.27-4.32%；4.25-4.32% * 预测均值：4.27%；4.30%；4.30% 路透上海5月24日 - 中国国家开发银行 周四将招标增发三、五和10年三期债 。路透调查显示，穆迪下调中国评级对境内现券直接影响有限；考虑到目前流动性较为宽松 ，在参考今日农发行同期限新债招标结果基础上，明日国开行三期债收益率预测均值分别落 在4.27%、4.30%和4.30%。 北京一券商交易员称，目前资金较为宽松，明日国开债定位有望较二级水平稍有折让， 且曲线将继续平坦化。 中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，上述三个期限最 新收益率依次为4.3424%、4.3674%和4.3566%；明日三期债的标的券170205、17020