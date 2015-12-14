南非汇市：兰特兑美元劲扬逾5%，之前南非总统任命第三任财长

路透比勒陀利亚12月14日 - 南非兑美元周一急升，之前南非总统在不到一周的时间内任命了该国第三任财长。

南非总统祖马周一晚间来了个180度的大转弯，任命广受尊重的戈尔丹(Pravin Gordhan)出任该国财长。

祖马周三晚间解除内内(Nhlanhla Nene)的财长职务，由名气相对较小的议员David van Rooyen接任，这个决定激起一片反对之声并引起金融市场动荡。

为安抚市场，戈尔丹在周一进行的一次电视转播的记者会上称，“我们考虑了评级机构和投资者的担忧，我们将采取行动保护南非的投资评级。我们将继续保持良好的财政管理。”

1216 GMT，兰特兑美元 大涨5.07%，报15.0850兰特，收复上周录得的部分失地，但稍后削减涨幅，1521 GMT，上扬3.9%。在内内被撤换前，兰特兑美元报14.4320兰特。