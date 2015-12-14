南非汇市：兰特兑美元劲扬逾5%，之前南非总统任命第三任财长

中国政策：设立国家级无形资产交易平台，开展中国制造2025城市试点--国务院
路透北京1月20日 - 中国国务院周五发布意见称，将加快制度创新，营造包容支持创业创新和推动传统产业提质增效的制度环境。其中包括优化金融支持体系，调整完善创业投资法规政策，激励引导创投机构加大对新创办企业的投入比重；建立健全知识产权质押登记公示系统，研究设立国家级无形资产转让交易平台。
路透比勒陀利亚12月14日 - 南非兑美元周一急升，之前南非总统在不到一周的时间内任命了该国第三任财长。
南非总统祖马周一晚间来了个180度的大转弯，任命广受尊重的戈尔丹(Pravin Gordhan)出任该国财长。
祖马周三晚间解除内内(Nhlanhla Nene)的财长职务，由名气相对较小的议员David van Rooyen接任，这个决定激起一片反对之声并引起金融市场动荡。
为安抚市场，戈尔丹在周一进行的一次电视转播的记者会上称，“我们考虑了评级机构和投资者的担忧，我们将采取行动保护南非的投资评级。我们将继续保持良好的财政管理。”
1216 GMT，兰特兑美元 大涨5.07%，报15.0850兰特，收复上周录得的部分失地，但稍后削减涨幅，1521 GMT，上扬3.9%。在内内被撤换前，兰特兑美元报14.4320兰特。
上周解除内内财长职务后，南非兰特跌近9%。(完)
路透北京1月20日 - 中国国务院周五发布意见称，将加快制度创新，营造包容支持创业创新和推动传统产业提质增效的制度环境。其中包括优化金融支持体系，调整完善创业投资法规政策，激励引导创投机构加大对新创办企业的投入比重；建立健全知识产权质押登记公示系统，研究设立国家级无形资产转让交易平台。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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