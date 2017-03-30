南非执政党领导层对财长戈尔丹的去留出现分歧--消息

美国前CIA局长称特朗普阵营与俄国的接触越来越令人忧心
路透华盛顿5月23日 - 前美国中央情报局(CIA)局长布伦南(John Brennan)周二说，他曾经注意到特朗普的总统选举团队在2016年竞选期间与俄罗斯方面进行过接触；他越来越担心俄国曾试图引诱美国人走上“叛国之路”。
路透约翰内斯堡3月29日 - 消息人士周三称，南非执政的非洲人国民大会（African National Congress，非国大）领导层对财长戈尔丹(Pravin Gordhan)的去留出现分歧。
消息人士称，南非总统祖马(Jacob Zuma)打算撤换戈尔丹，并得到了非国大主席Baleka Mbete和副秘书长Jessie Duarte的支持。
但消息人士并称，非国大副主席Cyril Ramaphosa、秘书长Gwede Mantashe和财务主管Zweli Mkhize希望戈尔丹留任，并已告知祖马他们的看法。
戈尔丹被投资者看做南非市场稳定的象征，他的去留问题导致兰特出现大幅波动。(完)
(翻译 张荻； 审校 白云)
路透华盛顿5月23日 - 前美国中央情报局(CIA)局长布伦南(John Brennan)周二说，他曾经注意到特朗普的总统选举团队在2016年竞选期间与俄罗斯方面进行过接触；他越来越担心俄国曾试图引诱美国人走上“叛国之路”。
据中纪委网站刊登的杨家才简历，他1961年出生于湖北，1988-2003年在中国人民银行系统内任职，曾任武汉分行副行长；2003年7月就职银监会，先后任银监会湖北监管局副局长、安徽监管局局长、银行监管一部主任、办公厅主任，并于2013年5月起任职主席助理、党委委员兼办公厅主任。
路透伦敦5月23日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周二称，警方和安保部门已获悉曼彻斯特自杀式炸弹袭击嫌疑人的身份。发生在曼彻斯特一次演唱会上的这次袭击导致包括一些儿童在内的至少22人死亡。