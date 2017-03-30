南非执政党领导层对财长戈尔丹的去留出现分歧--消息

路透约翰内斯堡3月29日 - 消息人士周三称，南非执政的非洲人国民大会（African National Congress，非国大）领导层对财长戈尔丹(Pravin Gordhan)的去留出现分歧。

消息人士称，南非总统祖马(Jacob Zuma)打算撤换戈尔丹，并得到了非国大主席Baleka Mbete和副秘书长Jessie Duarte的支持。

但消息人士并称，非国大副主席Cyril Ramaphosa、秘书长Gwede Mantashe和财务主管Zweli Mkhize希望戈尔丹留任，并已告知祖马他们的看法。

戈尔丹被投资者看做南非市场稳定的象征，他的去留问题导致兰特出现大幅波动。(完)