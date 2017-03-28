焦点：南非财长戈尔丹在国际投资者路演中被总统召回 市场反应负面

路透约翰内斯堡/伦敦3月27日 - 南非总统祖马周一要求财长戈尔丹结束海外投资者路演活动，立即回国。该消息再次激发有关内阁重组的谈论，也令那些认为戈尔丹是稳定象征的投资者感到不安。

兰特兑美元跌逾3%，创11月10日以来最大单日跌幅。南非债券下跌，银行股指数跌幅超过3%。祖马办公室称已召回戈尔丹，但没有给出原因，而一政府消息人士称，总统没有批准此次行程。

戈尔丹要求法院做出一项宣告判决，称对于银行业者决定断绝与Gupta兄弟所拥有企业关系一事，他不能插手干预。南非一法院周二将对这一要求作出裁定。Gupta兄弟是祖马的朋友。

“祖马已命令财长戈尔丹和副财长Mcebisi Jonas取消在英国和美国的国际投资路演，立即回到南非，”总统办公室发布声明称。

企业高管及团体领袖此行陪同戈尔丹赴伦敦招商，因为在南非经济增长疲弱，以及执政的非洲国民大会(ANC)内部局势紧张，令该国投资级信用评级面临风险的情况下，戈尔丹是令投资者宽心的保证。。

南非检方去年对戈尔丹提出欺诈指控，而后又予以撤消，引发“政治迫害”之说，加之上月发表预算演说之前，关于戈尔丹可能被撤职的谣言都导致国内金融市场动荡。

戈尔丹表示，他并没有被总统祖马召回，只是“被要求回国”。财政部称，戈尔丹将于周二返回国内。

**变数**

南非主要的反对党--民主联盟(Democratic Alliance)表示，总统召回戈尔丹的决定“颇不寻常，最好的情况是总统似乎有意羞辱戈尔丹，最坏的情况则是暗示戈尔丹即将被免职。”

与此同时，执政的ANC则表示，周末召开会议时并未讨论这项决定。

南非银行业协会表示，祖马的命令使得南非主权债信评等有遭调降的风险，南非政府债务违约的担保成本也触及近七周最高水平。

Business Unity South Africa负责人兼Telkom (TKGJ.J)主席Jabulane Mabuza在短信中表示，“目前只有总统能把原因说清楚。”Mabuza当时陪同戈尔丹在伦敦。

Mabuza表示，戈尔丹与他的团队在伦敦会见约60位资产经理，而且已规划在非交易路演中将会见约200名投资者，这些投资者管理资产总额达10万亿(兆)美元。

戈尔丹起先在2009-2014年担任南非财长，2015年12月衔命回锅以安抚市场，当时祖马决定以一位默默无闻的政治人物，替换备受敬重的前南非财长内内(Nhlanhla Nene)，引发市场惊慌。

但南非媒体报导暗示祖马与戈尔丹关系不睦，不过祖马已否认他与财长“形同水火”的暗示。

“我认为今天可能是在试水，为改组做准备，”野村新兴市场分析师Peter Attard Montalto表示。

一些专家表示，戈尔丹是祖马派系施加政治压力的目标。

南非将在4月和6月面临信用评级重估，由于增长迟滞和政局不确定性，南非评级可能被调降至“垃圾”级。

“今天市场的波动凸显戈尔丹对于投资者对南非信心的重要性，”凯投宏观(Capital Economics)南非经济分析师John Ashbourne在研报中称。

“而且即使他没有被撤职，今天的事件也显示总统祖马根本不在意他反复不定的决策风格对市场的影响。”(完)