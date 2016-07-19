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债券 | 2016年 7月 19日 星期二 22:21 BJT

标题新闻：IMF称南非的腐败问题阻碍了提振经济增长所需的改革进程，国有公司需加大透明度

国际货币基金组织

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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