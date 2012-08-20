南非铂金矿流血冲突刚过 资方敦促工人复工

路透南非8月20日电---全球第三大铂金生产商Lonmin(LONJ.J)(LMI.L)周一要求罢工矿工回到岗位，否则将予以开除。

之前该公司在南非的一个矿区发生流血冲突，44人丧生。但Lonmin称，警方认为目前复工是安全的。

周四警察手持自动化武器，向持有砍刀和棍棒的矿工开火，34人丧生，此前已有10人在冲突中死亡。

资方向约3,000名罢工工人发出最後通牒，若周一不复工将被开除。但公司发言人暂时无法证实是否有人复工。

当前形势仍然紧张，工会领袖也表示，不确定工人是否会复工。

Lonmin铂金产量占全球的12%左右。该公司本已因铂金价格走低、需求疲弱而承压。（完）

编译：朱淑珍 发稿：张家伟

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