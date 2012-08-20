南非铂金矿流血冲突刚过 资方敦促工人复工

特朗普政府拟扩大被列为驱逐目标的移民群体--文件
路透华盛顿2月18日 - 据路透所见的两份备忘录草案称，美国特朗普政府计划命令移民机构大幅扩大被列为驱逐出境目标的移民群体。McClatchy新闻机构周六首先报导了相关文件。
路透南非8月20日电---全球第三大铂金生产商Lonmin(LONJ.J)(LMI.L)周一要求罢工矿工回到岗位，否则将予以开除。
之前该公司在南非的一个矿区发生流血冲突，44人丧生。但Lonmin称，警方认为目前复工是安全的。
周四警察手持自动化武器，向持有砍刀和棍棒的矿工开火，34人丧生，此前已有10人在冲突中死亡。
资方向约3,000名罢工工人发出最後通牒，若周一不复工将被开除。但公司发言人暂时无法证实是否有人复工。
当前形势仍然紧张，工会领袖也表示，不确定工人是否会复工。
Lonmin铂金产量占全球的12%左右。该公司本已因铂金价格走低、需求疲弱而承压。（完）
编译：朱淑珍 发稿：张家伟
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