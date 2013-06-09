南非称曼德拉身体情况危险但稳定

路透约翰内斯堡6月8日（记者 Ed Cropley） - 南非政府周六称，94岁的前总统曼德拉的身体情况“危险但稳定”，因肺部感染复发入院治疗。

政府声明称：“今天凌晨1:30（2330GMT）他的情况恶化，被转往比勒陀利亚一家医院。他情况仍危险，但比较稳定。”

政府声明中用到了“危险”这样的词，南非人民将为此感到担忧，曼德拉是南非人民心中的民族英雄。

比勒陀利亚市民Khodani Mulwena说：“这是个令人痛苦的消息，但我为他祈祷，希望他能好起来，他是我们国家最好的人。”

南非总统发言人马哈拉杰(Mac Maharaj)称，他对曼德拉的健康状况持乐观态度。

他说：“我听医生说，他现在能自主呼吸了，这是个好迹象。他是名斗士，在他这样的年纪，只要还在（与病魔）抗争，就会好起来。”

南非新闻联合社报道称，曼德拉的妻子马谢尔(Graca Machel)原本定于周六在伦敦发表演讲，但取消了行程，陪同曼德拉前往医院。（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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