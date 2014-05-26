南非汇市：兰特下滑，市场消化组建新内阁消息

标题新闻：截至4月25日当周美国货币市场基金总资产增加98.5亿美元，至2.615万亿美元-iMoneyNet
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路透约翰内斯堡5月26日 - 南非兰特兑美元周一小幅下滑，市场消化南非总统祖马(Jacob Zuma)组建新内阁的消息，特别是他不再任命Pravin Gordhan为财长的决定。
在周二南非公布国内生产总值(GDP)前市场也表现紧张，预计数据将显示南非首季出现经济萎缩，因铂金矿工长期罢工影响了矿业产出。
1550 GMT，兰特兑美元 报10.3585兰特，较上周五纽约汇市收盘价跌0.53%。
祖马周日宣布了第二任五年任期的新内阁名单，任命前副财长Nhlanhla Nene为新任财长，原财长Gordhan被任命负责当地政府。(完)
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路透周二报导称，欧洲央行(ECB)许多决策者认为有空间在6月会议上传递些许缩减刺激政策的信号。这也打压债市人气，德债收益率短暂触及一个月高位。
但全球市场关注点现在转向美国总统特朗普承诺宣布减税计划，支撑利好美元的“特朗普通胀行情”交易再次热络。去年底这类交易曾主导市场，但之后减弱。