南非汇市：兰特下滑，市场消化组建新内阁消息

路透约翰内斯堡5月26日 - 南非兰特兑美元周一小幅下滑，市场消化南非总统祖马(Jacob Zuma)组建新内阁的消息，特别是他不再任命Pravin Gordhan为财长的决定。

在周二南非公布国内生产总值(GDP)前市场也表现紧张，预计数据将显示南非首季出现经济萎缩，因铂金矿工长期罢工影响了矿业产出。

1550 GMT，兰特兑美元 报10.3585兰特，较上周五纽约汇市收盘价跌0.53%。

祖马周日宣布了第二任五年任期的新内阁名单，任命前副财长Nhlanhla Nene为新任财长，原财长Gordhan被任命负责当地政府。(完)